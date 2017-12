Rotterdam wil fusiehaven Zeeland-Gent naar de kroon steken

(foto: omroep zeeland)

De reden waarom Rotterdam zich nu stort op de breakbulk, is het feit dat de winstmarges op deze manier van goederenaanvoer veel hoger is dan de overslag van containers. Onder breakbulk vallen losse voorwerpen die in het ruim van een schip vervoerd worden, zoals bijvoorbeeld auto's of staal.

Koploper

De havens van Zeeland en Gent zijn vanaf morgen samen opgeteld de koploper in Noord-West-Europa als het gaat om deze breakbulk, en ze willen die positie graag behouden. Maar volgens Breakbulk-manager Danny Levenswaard van het Havenbedrijf Rotterdam is zijn haven geschikter voor het afhandelen van breakbulk.

Reden is volgens hem dat de haven van Rotterdam makkelijker te bereiken is dan bijvoorbeeld de haven van Gent, die achter de sluizen van Terneuzen en het Kanaal van Gent naar Terneuzen ligt.