Zeeland wordt wakker: Asbestbrand, fusiehaven en appverbod

Brandweer blust brandje in container vol asbesthoudend materiaal (foto: HV Zeeland)

Asbestbrand

De brandweer is gisteravond uitgerukt voor een brand in een container vol asbesthoudend materiaal aan de Kalverstraat in Middelburg. Of er bij de brand asbest is vrijgekomen, is nog onduidelijk. Dat moet blijken uit onderzoek. De container was afgedekt met een zeil, maar door de vlammen is er in het zeil een gat ontstaan. De brandweer heeft een extra zeil over het gat gelegd en het vuur geblust.

(foto: omroep zeeland)

Fusiehaven

De haven van Rotterdam wil de grootste breakbulkhaven worden van Noordwest-Europa. Daarmee zet Rotterdam de achtervolging in op de havens van Zeeland en Gent, die samen de grootste breakbulkhaven worden nadat ze vandaag de fusie-overeenkomst ondertekenen. De reden waarom Rotterdam zich nu stort op de breakbulk, is het feit dat de winstmarges op deze manier van goederenaanvoer veel hoger is dan de overslag van containers.

Auto belandt ondersteboven in akker bij Retranchement (foto: HV Zeeland)

Ondersteboven in akker

Bij Retranchement is gisteravond een auto van de weg geraakt en ondersteboven in een akker beland. De auto raakte rond 20.15 uur bij de Cadzandseweg een hek en rolde daarna de akker op.

Veel fietsers appen volop achter het stuur (foto: Omroep Zeeland)

Appverbod

Als het aan verkeersminister Cora van Nieuwenhuizen ligt, is het in 2020 verboden om tijdens het fietsen te appen. Hierdoor hoopt ze het aantal verkeersslachtoffers te verminderen. Voor Zeeuwse jongeren zal het verbod wel even wennen zijn als het zo ver is, want veel van hen appen regelmatig tijdens het fietsen.

Een loodsboot trotseert het gure winterweer bij Vlissingen (foto: Anne-Marie van Iersel uit Vlissingen)

Het weer:

Er vallen vandaag winterse buien, soms ook met onweer, en tussendoor schijnt af en toe de zon. Er waait een matige tot krachtige westelijke wind en het wordt maximaal 5 of 6 graden.

