ADRZ houdt het bij vaste bezoekuren

Twee lege ziekenhuisbedden - archieffoto (foto: OZ)

De bezoekuren werden ingekort om de uitbraak van een bacterie goed te kunnen aanpakken. Maar het blijkt dat patiënten en personeel het nu prettiger en rustiger vinden.

Uitzondering voor IC en Hartbewaking

Er is wel een uitzondering: bij de intensive care en hartbewaking worden de bezoektijden juist verruimd tot drie keer per dag. Dat is een proef, omdat uit een enquête is gebleken dat patiënten en bezoekers dat graag willen.