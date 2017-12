Festival Wonderstroom terug op het Bellamypark

Impressie van Wonderstroom 2016

De Dijk coverband Dubbel D

Vlissingen Wonderstad is het resultaat van de samenwerking tussen de Cultuurwerf, organisator van Wonderstroom, en de horeca. Een wintertent op het Bellamypark biedt ruimte voor een aantal muzikale activiteiten. Vanavond (vrijdag) trapt The Shoals Connection Live af. Op zaterdag is het de beurt aan De Dijk coverband Dubbel D en het weekend wordt afgesloten met de Winter Wonderland Korendag. Met een smarlappenkoor en een Shantykoor.

Wonderstroom

De eerste editie van Wonderstroom was in 2013, ook op het Bellamypark. Na één jaar afwezigheid verhuisde het festival naar de Machinefabriek op het Scheldeterrein in Vlissingen. Pieter Ventevogel van de Cultuurwerf is blij dat het festival weer terug is in de binnenstad. "Samen met de horeca hebben we het voor elkaar gekregen om een stevige tent neer te zetten waar wel 1000 mensen in kunnen. Die zal echt niet altijd vol zijn, maar we hopen toch op een paar uitverkochte avonden."

Wonderstroom 2016 (foto: Omroep Zeeland)

Het programma bestaat uit theater, muziek, acrobatiek, dans en kunst. Op vrijdag 15 december is er een Xmas Citytrail voor hardlopers en wandelaars. Meezingen met populaire kerstliedjes kan op de Jingle Bells Sing Along. Voor de muziekoptredens tekenen Liptease (in 2014 winnaar van Holland's Got Talent) en Peetman & Friends.

Nachtstroom

Zaterdagavond gaat het feest door op Nachtstroom in De Piek, met een DJ en de band Rolling Beat Machine. Andere programmaonderdelen vinden plaats in bioscoop CCXL (Vuile Huichelaar), op de Oude Markt (Kerstmarkt) en de Timmerfabriek (Het Foute Kerstfeest).