Sheriff Tiraspol met De Nooijer uitgeschakeld in Europa

Sheriff Tiraspol uit Moldavië, de club van voetballer Jeremy de Nooijer uit Vlissingen, is uitgeschakeld in de Europa League. Sheriff Tiraspol verloor gisteravond met 2-0 van FC Kopenhagen en eindigde daardoor op de derde plaats in groep C.

Jeremy de Nooijer (foto: Sheriff Tiraspol) De Nooijer begon de wedstrijd op de bank, maar kwam na 55 minuten bij een 0-0 stand in het veld. Kopenhagen moest winnen om te overwinteren in Europa en dat lukte door goals van Soteriou en Lüftner. Sheriff Tiraspol miste in de slotfase nog een strafschop en eindigde het duel met tien man na een rode kaart voor Jairo. Het duel stond onder leiding van de Nederlandse scheidsrechter Serdar Gözübüyük. Uit groep C gaan groepswinnaar Lokomotiv Moskou en FC Kopenhagen naar de volgende ronde (laatste 32 ploegen).