Minder restafval, meer was in Tholen

Proef met wasbare luiers in Tholen (foto: Milieu Centraal)

De gemeente roept gezinnen op zich aan te melden voor de pilot. Zij kunnen de luiers een paar maanden testen. Het gebruik van de wasbare luiers zou een besparing kunnen geven van 500 euro per kind, maar er moet eerst geïnvesteerd worden, want goedkoop zijn ze niet. Een luierpakket kost namelijk tussen de 450 en 600 euro.



Gemeentelijke bijdrage

Wie meedoet aan de pilot krijgt van Tholen een tegemoetkoming van zo'n 30 procent. "Maar de luiers kunnen ook in een huur/koopconstructie aangeschaft worden. Mensen kunnen ze dan eerst uitproberen en hoeven ze pas later te betalen. De luiers kunnen bij een volgend kind ook gebruikt worden," zegt een woordvoerder van de gemeente Tholen.



Minder restafval

Het gebruik van wasbare luiers vermindert aanzienlijk de hoeveelheid restafval bij jonge gezinnen. Dit draagt bij aan de landelijke doelstelling de hoeveelheid restafval per persoon per jaar te verminderen tot 100 kilo in 2020 en 30 kilo in 2025.



Klagende Tholenaren

Eerder besloot de gemeente het restafval nog maar één keer per maand op te halen, terwijl dat voorheen één keer in de twee weken was. Tholenaren waren daar eerder dit jaar ontevreden over. Vooral de luiers zorgden er voor dat veel van de bakken overvol raakten. De gemeente hield voet bij stuk na de klachten en wil met het nieuwe ophaalschema de inwoners stimuleren om afval beter te scheiden en het restafval te verminderen. Ook de pilot met wasbare luiers moet daar dus ook aan bijdragen.

