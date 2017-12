Hacken sluizen en gemalen nog steeds mogelijk

Vijftien bezoekers krijgen een rondleiding door het gemaal Campen in Ossenisse (foto: waterschap Scheldestromen)

Zonder updates groeit het gevaar, want hackers zoeken naar kwetsbaarheden in systemen. Wie een sluis of een gemaal hackt, kan bijvoorbeeld deuren openzetten of sluiten en het water dus tegenhouden of juist laten wegstromen.

Het probleem speelt al jaren. Onder meer in Veere. Zo meldde EenVandaag in 2012 dat rioolgemalen en sluizen gemakkelijk van afstand te bedienen waren, bijvoorbeeld door bijzonder slechte wachtwoorden. Burgemeester Van der Zwaag zei toen dat de beveiliging was verbeterd.

De Unie van Waterschappen zegt in een reactie dat het ,,inderdaad voorkomt dat software eerder verloopt dan de levensduur van een systeem'', maar dat er dan voorzorgsmaatregelen zijn, zoals het uitschakelen van overbodige functies. De unie voegt er aan toe dat leveranciers en waterschappen druk bezig zijn met veiligheid en dat er altijd systemen zijn om op terug te vallen. ,,Sluizen en stuwen zijn ook altijd nog met de hand te bedienen. En je kunt nooit helemaal veilig zijn, je weet nooit wat er kan gebeuren'', aldus een woordvoerster.

