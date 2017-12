Michelinsterren zorgen voor samengeknepen billen

chef-kok Edwin Vinke van De Kromme Watergang in Slijkplaat (foto: Omroep Zeeland )

Chef-koks Vinke en Van Bochove tippen restaurant Meliefste in Wolphaartsdijk voor een ster. Pure-C in Cadzand zou weleens een tweede ster kunnen krijgen volgens Vinke.

Michelins wegen zijn ondoorgrondelijk" chef-kok Eric van Bochove van 't Vlasbloemeken in Koewacht

De dag van de uitreiking van de Michelinsterren is altijd spannend voor Eric van Bochove van restaurant 't Vlasbloemeken in Koewacht. Hij kreeg in 2011 zijn Michelinster. De criteria voor een ster zijn niet altijd duidelijk en daarom weet een chef-kok nooit helemaal zeker hoe ze zijn restaurant beoordelen. ''Michelins wegen zijn ondoorgrondelijk. Daarom zit ik elk jaar weer met samengeknepen billetjes op de dag van de uitreiking.''

chef-kok Eric van Bochove van 't Vlasbloemeken in Koewacht (foto: Omroep Zeeland )

De uitreiking van de Michelinsterren voor 2018 is maandag 11 december in Theater DeLaMar in Amsterdam.