Hennepkwekerij ontmanteld in Sas van Gent

(foto: Omroep Zeeland)

De politie kwam de kwekerij op het spoor doordat er in de buurt veel elektriciteit werd afgenomen. Op de zolder was pas nog geoogst. Er stonden 183 potten met alleen potaarde en nog drie dozen met in totaal 212 hennepstekjes.

BMW en Macbook

De hennepstekken en het kweekmateriaal zijn vernietigd. De verdachte is voor verhoor overgebracht naar gevangenis Torentijd in Middelburg. Hij zit nog vast. Enkele kostbare goederen van de verdachte zijn in beslag genomen, waaronder een BMW en een Macbook.