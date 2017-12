'Schelden, opwachten, duwen en trekken. Alleen omdat je homo bent'

De 19-jarige Borre kwam op zijn elfde uit de kast. "Mijn ouders en vrienden vonden het prima en hadden er geen moeite mee. Maar op school ben ik er vier jaar lang mee gepest. Schelden, naroepen, duwen, trekken en opwachten. Alleen omdat je homo bent."

Meer homofobie in Zeeland

De ervaring van Borre past in het beeld dat de Jeugdmonitor van ZB Planbureau geeft. De homofobie onder Zeeuwse jongeren is groter dan gemiddeld. ZB Planbureau vroeg in 2015 aan ruim 3000 leerlingen uit de derde klas van het voortgezet onderwijs hoe ze over seksualiteit denken. Zeeuwse homoseksuele jongeren ervaren een slechtere gezondheid, denken vaker aan zelfdoding en zijn vaker slachtoffer van pesten dan landelijk gemiddeld.

Borre werd vier jaar lang gepest op school, nu gaat het goed (foto: Omroep Zeeland)

Gay Straight Alliance

Inmiddels gaat het goed met Borre. De pestkoppen zijn van school af en de steun van familie en vrienden heeft hem sterk gemaakt. "Ik ben nu actief in de GSA van onze school. Als Gay Straight Alliance organiseren we regelmatig lunches en evenementen zoals Paarse vrijdag. Ik geloof dat dit soort dingen op lange termijn effect hebben en dat de tolerantie onder Zeeuwse jongeren toeneemt."