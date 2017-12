Deel dit artikel:











Landelijke ophokplicht voor pluimveebedrijven

Er is een landelijke ophokplicht voor pluimvee ingesteld nadat op een eendenbedrijf in Biddinghuizen in Flevoland vermoedelijk de extreem besmettelijk variant van vogelgriep is vastgesteld. In oktober werd voor het laatst vogelgriep geconstateerd. Toen ging het om een kippenbedrijf in Sint Philipsland.

Kippen in stal (rechtenvrij) (foto: CC0 Public Domain) De ophokplicht geldt voor commerciële bedrijven die vogels houden voor de productie van vlees, eieren of andere producten en voor het uitzetten in het wild. De maatregel moet voorkomen dat andere bedrijven besmet raken. Kinderboerderijen Dierentuinen, kinderboerderijen en eigenaren van hobbyvogels zijn verplicht hun pluimvee en watervogels af te schermen, zodat deze dieren niet in contact komen met wilde watervogels en hun uitwerpselen. Dit kan bijvoorbeeld door de dieren in een volière te houden of in een ren onder te brengen. De dierentuinen en kinderboerderijen kunnen wel bezocht worden.