'Poppodium De Piek is te redden'

Poppodium De Piek in Vlissingen kan blijven voortbestaan als zelfstandige stichting. Dat zal niet makkelijk zijn, maar het is wel haalbaar. Dat is de conclusie van een reddingsplan dat Auke Klaver heeft opgesteld in opdracht van de Cultuurwerf.

(foto: Omroep Zeeland) Onderzoeker Klaver heeft 45 verschillende belanghebbenden en partijen gesproken en een uitgebreid rapport opgesteld. Zijn businessplan met een meerjarenbegroting en investeringsplannen ligt bij het college van B en W. Zowel het dagelijks gemeentebestuur als de gemeenteraad moeten het goedkeuren. Volgens de Cultuurraad voor hen 'een niet te missen kans' om een poppodium zonder cultuursubsidie te houden. Lening Het idee is dat de panden van De Piek aan de Hellebardierstraat in Vlissingen worden gekocht van de gemeente voor ongeveer 25.000 euro. Een nieuwe stichting moet vervolgens samen met de gemeente het achterstallige onderhoud wegwerken. De gemeente zal daar 150.000 euro aan moeten bijdragen. De Piek wil van de gemeente een achtergestelde lening om het pand te kopen en onderhoudswerkzaamheden uit te voeren. De stichting wil het pand op een andere manier gebruiken. Ruimtes worden verhuurd aan bijvoorbeeld een dansvereniging, of aan studenten van de HZ. Zo moet De Piek aan inkomsten komen. Lees ook: Vlissingen huilt in protestlied de Piek

