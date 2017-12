Isabel tegen Bram: 'Blijf vooral jezelf'

Gwen van Oeveren

Gwen van Oeveren uit Zierikzee bereikte net niet de liveshows in The Voice Kids. Ondanks dat heeft ze erg van haar avontuur genoten. Ze is nog steeds met muziek en zingen bezig, en combineert dat met haar middelbare schoolopleiding. Ze zou het erg leuk vinden om ooit aan 'de grote Voice' mee te doen.

Stage presence

Bram heeft dit jaar zijn studie Ondernemerschap en Retailmanagement in Breda afgerond. Hij werkt tijdelijk in het bedrijf van zijn vader in Brabant, daarnaast heeft hij zijn handen vrij om zich op The Voice te concentreren. Hij denkt dat hij vooral zijn 'stage presence' kan verbeteren, iets waarin Isabel al meer ervaring heeft.

Isabel op haar beurt raadde Bram aan om 'dichtbij jezelf' te blijven: "Het is vervelend als mensen dat tegen je zeggen, maar ik heb veel mensen zien veranderen, waarvan je schrikt. Er komt zo veel op je af, je moet ècht ervoor zorgen dat je bij jezelf blijft. Ik ben gewoon mezelf, lekker Zeeuws, lekker nuchter. Daardoor zijn mensen mij gaan waarderen."

De drie zijn het erover eens dat de deelname aan The Voice je leven op z'n kop zet. Bram: "Je telefoon ontploft. Het was superspannend, maar de reacties waren heel positief."

Theatershow

Dit weekend treedt Isabel Provoost twee keer op in Zeeland. Vrijdagavond samen met Trijntje Oosterhuis in de Nieuwe Kerk in Zierikzee, tijdens Centree-Xmas. Op zaterdag 9 december geeft ze haar eigen theatershow met haar band in Wissenkerke (Onder de Toren).