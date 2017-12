Vlissinger betrapt met taser en harddrugs

In de boeien (foto: OZ)

De bestuurder is bij de carpoolplaats Katseveerweg bij Wolphaartsdijk aan de kant gezet. Op de bijrijdersstoel vonden de agent een zaklamp die ook als taser gebruikt kan worden. Ook had de man twee zakjes amfetamine en één zakje MDMA bij zich. Na een blaas- en speekseltest bleek de Vlissinger MDMA en amfetamine te hebben gebruikt. De man is daarop aangehouden. Zijn auto is meegenomen voor onderzoek.

Delicten

De man is een bekende van de politie. Hij is meerdere keren betrapt op het bezit van harddrugs.