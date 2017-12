Deel dit artikel:











Geen asbestverontreiniging in Prinsentuin Vlissingen

De bodem van de Prinsentuin in Vlissingen is niet verontreinigd met asbest. De gemeente heeft onderzoek laten uitvoeren naar de aanwezigheid van asbest en lood in de grond van de tuin bij de Willem III Kazerne. Een bezorgde buurtbewoner wees de gemeente op een onderzoeksrapport uit 1995, waarin over de vervuiling wordt geschreven.

Geen asbest in grond Prinsentuin (foto: Omroep Zeeland) Uit het onderzoek blijkt dat het gehalte aan asbest in de grond onder de waarde blijft waarop ingrijpen noodzakelijk is. Dit betekent volgens de onderzoeker dat er geen sprake is van ernstige bodemverontreiniging met asbest. De tuin kan hierdoor als siertuin gebruikt worden. Door het resultaat van het onderzoek naar lood in de bodem, zag de gemeente zich eerder genoodzaakt het advies te geven geen groente en fruit uit de Prinsentuin te eten. Alle eetbare planten worden uiterlijk voor het begin van de lente verwijderd. Totdat de tuin is aangepast blijven er waarschuwingsborden staan. Lees ook: Bodem proeftuin Willem III verontreinigd

Grond Prinsentuin blijft onbruikbaar