Deel dit artikel:











N59 bij Nieuwerkerk afgesloten door ongeluk N59 bij Nieuwerkerk afgesloten door ongeluk (foto: Douwe de Vries)

De N59 tussen Zierikzee en Nieuwerkerk is in beide richtingen afgesloten door een ongeval. Twee auto's zijn rond kwart voor vier frontaal op elkaar gebotst. Verkeer kan via de parallelweg passeren.

Er zijn meerdere gewonden. Over de ernst van de gewonden is nog niets bekend. - later meer