Deel dit artikel:











N59 bij Nieuwerkerk weer vrij na ongeluk

De N59 tussen Zierikzee en Nieuwerkerk is vrijdagmiddag in beide richtingen afgesloten geweest door een ongeval. Twee auto's botsten rond kwart voor vier frontaal op elkaar. Verkeer kon via de parallelweg passeren.

N59 afgesloten bij Nieuwerkerk (foto: HV Zeeland) Er zijn meerdere gewonden gevallen. Over de ernst van de verwondingen is nog niets bekend. De weg was tot iets na 18.00 uur afgesloten.