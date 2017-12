North Sea Port nieuwe naam fusiehaven

Nieuwe naam: North Sea Port (foto: Omroep Zeeland)

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat heeft vanmiddag de fusieovereenkomst ondertekend tussen de havens van Zeeland en Gent. Die gaan fuseren onder de nieuwe naam North Sea Port. Behalve Van Nieuwenhuizen zette ook de Vlaamse premier Geert Bourgeois zijn handtekening, net als andere Vlaamse en Zeeuwse bestuurders.

Over de fusie tussen de havens is tientallen jaren gesproken. North Sea Port staat meteen in de top 10 van Europese havens. De verwachting is dat er zeker 3.000 extra banen bijkomen in de regio van de fusiehaven.

