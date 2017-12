Deel dit artikel:











Souburger dronken van de A58 gehaald

Een beschonken man uit Oost-Souburg is vanmorgen van de weg gehaald bij Bergen op Zoom. De 49-jarige man had meer dan driemaal de toegestane hoeveelheid alcohol in zijn bloed.

(foto: oz) De Souburger werd rond 12.00 uur gecontroleerd op de carpoolplaats bij de Wouwse Tol. De man blies 720 ug/l. Hij bleek bovendien geen geldig rijbewijs te hebben. Na verhoor op het politiebureau is de man met een proces-verbaal op zak weer vrijgelaten.