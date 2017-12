Uitvinder afbreekbaar plastic maakt zijn product het liefst in Zeeland

Hij is blij een plekje in Zeeland te hebben gevonden want hij vindt het hier prettiger ondernemen: "Hier is ja ja, en nee is nee", aldus Nico Osse. In een loods op het industrieterrein in Kruiningen draait zijn productielijn vanaf vandaag.

Osse vond met zijn bedrijf Hemcell een afbreekbare plastic uit en met het bedrijf BioBase Pack Europe produceert hij het nu. Zijn plastic is een mix tussen een bestaande afbreekbare plasticsoort (PLA) en afval van palmbladeren uit India. Bijzonder aan zijn soort is volgens Osse dat je er stevigere producten mee kan maken, die nog steeds afbreekbaar zijn.

De korrels van biologisch afbreekbaar plastic (foto: Omroep Zeeland)

Voorbeelden van producten die inmiddels gemaakt worden met zijn bioplastic zijn telefoonkaarten en koffiecups. Osse: "Het is niet geschikt voor alles, autobumpers en terrasstoelen moet je er niet van maken en doorzichtige producten lukken ook niet. Dus het is geen oplossing voor alles, maar wel voor een heleboel eenmalige verpakkingsproducten die je het liefst bij het groenafval of op de composthoop wil hebben."