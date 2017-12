Animo én angst om homoseksualiteit in de les te behandelen

Het project 'Iedereen op school veilig en seksueel gezond' moet het schoolklimaat voor LHBT-jongeren veiliger maken en het thema seksuele diversiteit verweven in de lessen.

Verplicht door de overheid

Tessa Goorsenberg is jeugdverpleegkundige bij de GGD Zeeland en één van de kartrekkers van dit project. "Sinds 2012 is het vanuit de overheid verplicht voor scholen om aandacht te besteden aan seksualiteit en diversiteit. Dat kan door één gastles, maar liever zien we dat het structureel wordt ingebed."

Reformatorische scholen

De animo onder Zeeuwse scholen om dat ook te doen, is groot. Maar er zijn ook scholen die worstelen, volgens Tessa Goorsenberg. "Het Calvijncollege, een reformatorische school met vijf locaties in Zeeland bijvoorbeeld. Homoseksualiteit wordt daar minder geaccepteerd. De school heeft aangegeven dat de lesmethode die de andere Zeeuwse scholen gaan gebruiken, niet bij hun cultuur past. Dit speelt landelijk en we zijn met deze scholen in gesprek, om te kijken hoe het dan wel kan."

(foto: Omroep Zeeland)

Het project 'Iedereen op school veilig en seksueel gezond' loopt tot 1 januari 2018 en is een samenwerking van de gemeenten Goes, Middelburg en Vlissingen, het Anti Discriminatiebureau en de GGD Zeeland.

Lees ook: