Foto's overleden kinderen van onschatbare waarde

Stichting Make a Memory verzorgt fotoreportages voor de familie van ernstig zieke, stervende of overleden baby's en kinderen. De stichting is negen jaar geleden opgericht en werkt met 140 professionele fotografen, die dit werk vrijwillig doen. Ouders komen met Make a Memory in contact via zorgmedewerkers van het ziekenhuis, maar kunnen ook zelf contact opnemen. Voor ouders zijn er geen kosten verbonden aan de fotoreportages. Alle kosten worden vergoed door sponsoren, schenkingen en donaties.

We zijn zo dankbaar voor de foto's."" Mieleke Cohen

Mieleke Cohen en Rob in 't Zand uit Breda verloren in juni hun pasgeboren dochter Vive. Ze was een paar dagen oud toen ze aan een infectie overleed. Verpleegkundigen van het Erasmus MC brachten Mieleke en Rob in contact met Make a Memory. "Wij zijn zo dankbaar voor de foto's", vertelt Mieleke. "Wij hebben drieduizend foto's gemaakt in die paar dagen dat Vive bij ons was", zegt Rob, "maar we hebben eigenlijk geen foto's van ons als gezin. Maar nu wel." -"En het zijn zulke mooie foto's", zegt Mieleke.

Wereldlichtjesdag 10 december 2017

Elke tweede zondag van december worden tijdens Wereldlichtjesdag herdenkingsbijeenkomsten georganiseerd voor overleden kinderen.

Ouders kunnen een kaarsje branden ter nagedachtenis aan hun kind.

Ook in Zeeland zijn bijeenkomsten:

- Zierikzee, Thomaskerk, vanaf 18.15 uur

- Goes, Uitspanning de Goederenloods, Vanaf 18.15 uur

Alice Barbé maakte de fotoreportage bij Mieleke en Rob, na het overlijden van hun dochtertje. Ze fotografeerde Vive in haar wiegje, met haar ouders, met haar zusje Philou en samen met het hele gezin. "Ik vind het soms wel eens moeilijk, maar ik knip gewoon door", vertelt fotografe Alice Barbé, "Want je hebt maar één kans."

Ouders krijgen een boekje met vijf afgedrukte foto's en een usb-stick met alle overige foto's. Mieleke Cohen: "Deze foto's gaan we ons hele leven, vol trots, hier in de kinderhoek laten staan."

Alice Barbé doet het werk al jaren vrijwillig. Ze vindt het moeilijk om te zeggen waarom ze het werk doet. "Ik weet dat de mensen er heel blij mee zijn", zegt ze,"Misschien als het mezelf overkomt, dat ik het niet meer kan, dat weet ik niet."

Als u hulp zoekt, kunt u terecht bij Make a Memory.