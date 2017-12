Groene Ster onderuit tegen Lebo (foto: Paul ten Hacken)

Het duel tussen Groene Ster en Lebo was het duel tussen de nummer vijf en zes op de ranglijst. Halverwege stond de ploeg uit Amsterdam al met 2-1 voor, maar in de tweede helft trok Saïd Bouzambou de stand weer gelijk. In de eerste helft had hij ook al voor de eerste Vlissingse treffer gezorgd.

In de slotfase trok Lebo de winst naar zich toe. De teller stokte uiteindelijk bij vijf treffers. Door de nederlaag van Groene Ster wipt Lebo over hen heen in de stand en staan zij nu vijfde en Groene Ster zesde.

Voor de winterstop volgt nog één eredivisieduel voor Groene Ster. Volgende week speelt het nog een thuiswedstrijd tegen HV/Veerhuys.