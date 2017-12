Deel dit artikel:











Kloetinge daalt in top 200 beste amateurclubs

Kloetinge is gedaald in de jaarlijkse top 200 van amateurclubs van vakblad De Voetbaltrainer. Vorig jaar bezette de Bevelandse club nog de 74e plaats, maar dit seizoen vinden we de vereniging terug op de 85e plaats. Het is wel, net als vorig jaar, de enige Zeeuwse club die überhaupt in de lijst te vinden is.

Kloetinge daalt in top 200 van beste amateurclubs (foto: Ron Quinten) Bij het samenstellen van de lijst wordt er gekeken naar het competitieniveau van de jeugdselecties en het eerste team en de jeugd. Bij de jeugdteams wordt er daarbij gekeken naar de twee hoogstspelende teams in de categorieën O19/17/15/13. JVOZ Naast de top 200 voor amateurclubs wordt er door De Voetbaltrainer ook een lijst gemaakt waarin alleen jeugdteams worden vergeleken. In die lijst vinden we JVOZ terug op de 29e plaats. Kloetinge staat ook in die rangschikking: op de 75e plaats.