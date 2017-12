Deel dit artikel:











Brand bij Palletcentrale in Sas van Gent geblust

De brand bij de Palletcentrale aan de Suikerdijk in Sas van Gent is onder controle. De brandweer heeft het sein brand meester gegeven. Een brandweerman is tijdens het blussen gewond geraakt aan zijn hand.

Brandweerman met Cobra-systeem (foto: Veiligheids Regio Zeeland) De brand woedde in het afzuigsysteem van het bedrijf. De brandweer heeft samen met vertegenwoordigers van de Palletcentrale onderzocht hoe het vuur het beste kon worden bestreden. Moeilijk toegankelijk De brandweer heeft uit voorzorg het Cobra-systeem gealarmeerd. Dit kan van buitenaf worden ingezet bij branden in moeilijk toegankelijke ruimten. Hiermee wordt een klein gaatje aangebracht waardoor een hogedruk waterstraal naar binnen kan worden gespoten. Zo kan ook brand in moeilijk toegankelijke ruimten worden geblust. Ook is het dak gecontroleerd met behulp van een hoogwerker. Over de oorzaak en het schadebedrag is nog niets bekendgemaakt.