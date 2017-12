Stel betrapt tijdens stelen dure jas

Politieauto (foto: oz)

De eigenaar van de winkel vertrouwde het opvallende gedrag van het stel niet en besloot om camerabeelden terug te kijken. Hij ontdekte dat de vrouw een jas voor één van de camera's hield, terwijl de man labels uit een andere nieuwe jas haalde. De eigenaar liep vervolgens op het stel af. De vrouw werd staande gehouden, de man wist te ontkomen. De eigenaar van de winkel belde ondertussen de politie.

Bekende van politie

De agenten namen de vrouw mee naar het bureau in Oostburg. Daar meldde haar partner zich enige tijd later ook. Opvallend was dat de man een dure auto bezit en veel contant geld bij zich heeft, terwijl hij aangaf dat hij rond moet komen van een uitkering. Ook had hij meerdere bankpassen en creditcards. Tijdens de doorzoeking van de auto werden ook een magneetlabel en een grote hoeveelheid dure parfums en verzorgingsmiddelen gevonden, evenals een sporttas met nieuwe tennisrackets.

De man bleek een bekende te zijn van de politie vanwege identiteitsfraude en hennepkweek. Beiden zijn overgebracht naar het politiecellencomplex Torentijd in Middelburg.