'Hete thee en warme soep hielden ons op de been'.

De eerste klant van de nieuwe winkel kreeg de camera, ter waarde van 500 euro, gratis. Die was voor Kim Himpens, die al vanaf donderdag in haar tentje op de Langeviele zat. "We hebben het heel leuk gehad, het was zeker de moeite waard", zei ze nadat ze haar cadeau te pakken had. De volgende negen klanten konden de camera kopen met honderden euro's korting.

Warme soep en een kruik

Op gezette tijdens werden de kampeerders door buurtbewoners getrakteerd op warme thee, kommen soep en een kruik voor in de slaapzak. "We werden 's-nachts wel wakker geschreeuwd door mensen die op stap waren", zei een van de kampeerders. "Dat was wel jammer, want daardoor hebben niet zoveel kunnen slapen."