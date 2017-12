Deel dit artikel:











Kippen naar binnen op de kinderboerderij

Bij kinderboerderij De Klepperhoeve in Middelburg zijn maatregelen genomen om besmetting met vogelgriep te voorkomen. In heel Nederland geldt een ophokplicht voor pluimvee op commerciële bedrijven. Dat is besloten na de ontdekking van vogelgriep op een eendenbedrijf in Biddinghuizen.

Omdat het om een zeer besmettelijke variant gaat nemen ze bij de Klepperhoeve geen enkel risico. "De kippen zijn naar binnen en de hokken zijn afgedekt met gaas", zegt Milly Kooger, de beheerder van de kinderboerderij. "We willen voorkomen dat onze dieren ook ziek worden." Bij de vorige uitbraak van de vogelgriep moesten de kippen op De Klepperhoeve vijf maanden binnen blijven. "Ik hoop dat het nu niet zo lang duurt, maar dat is moeilijk te zeggen." Bezoekers gewoon welkom Mensen die de kinderboerderij willen bezoeken, blijven gewoon welkom. "Voor hen gelden geen speciale maatregelen", zegt Kooger. "We hebben wel besloten dat alleen de vaste verzorgers nog in de hokken mogen komen. Ze moeten goed de handen wassen en met hun schoenen door een bak met ontsmettingsmiddel lopen voordat ze de kooien in mogen."