Hoek voorbij Rijsoord na vliegende start

Hoek-trainer Jannes Tant (foto: Orange Pictures)

Hoek kende een vliegende start in het thuisduel tegen Rijsoord. Na vijf minuten spelen scoorde Sidy Ceesay de openingstreffer. Reguillo Vandepitte zette voor, Bram Leroy toucheerde de bal zodat hij bij Ceesay kwam, die tikte bij de tweede paal binnen. Twee minuten later verdubbelde Fabian Wilson de score na een goede voorbereidende actie van Leroy.

In de tweede helft bracht diezelfde Leroy zijn ploeg in de veilige haven. Twintig minuten voor tijd gaf hij het laatste zetje nadat Rik Impens de keeper al had verschalkt met een lobje. Een verdediger probeerde de bal nog voor de lijn te redden, maar Leroy was er als de kippen bij om de bal definitief in het net te schieten.

Door de overwinning doet Hoek aardige zaken in de tussenstand. Het stijgt zelf naar de zesde plaats en het loopt ook in op de concurrentie omdat de gehele top-5 in de hoofdklasse niet tot winst kwam.

Scoreverloop

1-0 Ceesay (5)

2-0 Wilson (7)

3-0 Leroy (10)

Opstelling Hoek

De Jonghe, Wilson, De Backer, Van Den Bergh, Van Renterghem, Vandepitte, Verwilligen, Martens (Chergui/85), Impens, Leroy, Ceesay (Zeegers/81)