Bruse Boys verliest voorlaatste wedstrijd voor winterstop

(foto: Facebook)

De wedstrijd tussen Bruse Boys en Deltasport was een duel tussen de nummer laatst en de nummer vier in de stand van de eerste klasse B. De ploeg uit Vlaardingen kwam in de negentiende minuut op een 1-0 voorsprong door een doelpunt van Jordão Pattinama. Marruchen Zimmerman verdubbelde de voorsprong een klein kwartier later door de 2-0 aan te tekenen. Maar lang kon Deltasport niet genieten van de twee goals voorsprong, want gelijk vanaf de aftrap zette Dennis Hoep de aansluitingstreffer op het bord.

In de tweede helft maakte Dylan Adelaar zijn rentree bij Bruse Boys. Adelaar is voor twee maanden terug in Nederland, omdat de competitie in de Verenigde Staten momenteel stil ligt. Adelaar vertrok afgelopen zomer van Bruse Boys naar Louisiana State University om daar te voetballen bij de plaatselijke club uit Shreveport.

Het mocht echter niet baten want Deltasport wist in de laatste tien minuten via Jimmy van der Vaart nog twee keer te scoren. Daardoor werd het uiteindelijk 4-1.

Bruse Boys blijft laatste in de stand maar volgende week speelt de Schouwse ploeg een belangrijke wedstrijd tegen mede degradatiekandidaat SHO.

Scoreverloop

1-0 Jordao Pattinama (19)

2-0 Zimmerman (32)

2-1 Hoep (33)

3-1 Van der Vaart (83)

4-1 Van der Vaart (88)

Opstelling Bruse Boys

Bins, Ketting, Vroegindeweij, Willemse, Koen van den Berge, Dorst, Maaskant, Potappel, Lindhout (Nieuwland/55, De Bruijne/71), Hoep, van 't Hof (Adelaar/58)