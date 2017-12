Deel dit artikel:











Kerkspullen Terneuzen gaan de wereld over

Vandaag was de laatste kans om de inventaris te kopen van de Opstandingskerk in Terneuzen. De kerk is verkocht en wordt gesloopt; protestantse kerkgangers kunnen voortaan alleen nog terecht in de Goede Herderkerk. Veel spulletjes waren er niet meer, want het overgrote deel was al via internet verkocht.

Er waren onder meer geluidsapparatuur, koffiezetmachines, horeca-attributen en bijbels. De internetverkoop was door twee vrijwilligers op poten gezet. Daardoor was de vraag naar de spullen veel groter dan verwacht. De lampen uit de kerk gaan naar Alkmaar, podiumdelen zijn verkocht aan een kerk in Nieuwkoop en het orgel gaat hoogstwaarschijnlijk naar Polen. Het kerkorgel gaat naar Polen (foto: Omroep Zeeland) Opbrengst Met de verkoop van het gebouw en de opbrengst van het interieur is er geld voor investering in de Goede Herderkerk. Die moet grondig worden verbouwd en aangepast. Opstandingskerk in Terneuzen (foto: Omroep Zeeland)