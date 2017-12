Hulsterse jeugd loopt warm voor de wielersport in aanloop naar de Vestingcross

Dat de wielersport leeft in Zeeuws-Vlaanderen bleek onder meer uit de hoge opkomst bij de wielerclinic. Maar liefst 26 kinderen hadden zich aangemeld in Hulst. Onder begeleiding van Brian van Goethem en Edzard van Ewijk deden zij verschillende oefeningen. "We doen met de kinderen wat behendigheidsoefeningen, maar we proberen ook het wedstrijdelement erin te verwerken", legt Van Goethem uit.

Vestingcross

De wielerclinics vinden in aanloop naar de Vestingcross plaats. Dat evenement werd begin dit jaar voor het eerst georganiseerd en was een groot succes. "Ik heb het eerlijk gezegd niet van dichtbij meegemaakt", bekent Van Goethem. "Februari is een maand waarin ik niet vaak meer in de streek te vinden ben. Het is voor mij een drukke maand in aanloop naar het wielervoorjaar."

Brian van Goethem en Edzard van Ewijk geven de Hulsterse jeugd aanwijzingen tijdens de wielerclinic. (foto: Omroep Zeeland)

Toch is de massale belangstelling voor de Vestingcross hem niet ontgaan. "Ik heb er veel mensen in de buurt over gehoord. Het evenement is ongetwijfeld een goede impuls voor Hulst. De meest Vlaamse stad van Nederland is natuurlijk ook een uitermate geschikte locatie."

Voorbereiding

Ondertussen is Van Goethem ook al bezig met de voorbereiding op het nieuwe wegseizoen. "Eind januari beginnen immers al de eerste wedstrijden", laat Van Goethem weten. "De trainingen worden daarom begin december al flink opgevoerd. Vervolgens gaan we begin januari nog met de ploeg op trainingskamp"

Van Goethem weet namelijk hoe belangrijk deze periode is. "De trainingen in deze periode zijn misschien zelfs belangrijker dan de trainingen gedurende het seizoen. Ik hoop daarom dat ik nog een tijd in goede omstandigheden mijn trainingen hier in Zeeuws-Vlaanderen kan afwerken. De kans is echter groot dat ik de Vestingcross volgend jaar weer vanuit warmere oorden op tv volg."