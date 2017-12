Kloetinge wint voor het eerst in vijf wedstrijden

Daan Esser juicht na zijn treffer voor Kloetinge (foto: Ron Quinten)

Nieuwenhoorn probeerde Kloetinge vroeg onder druk te zetten, maar kwam daar door goed voetbal onderuit en kreeg met de 1-0 van Tom Wuyts de verdiende beloning. Hierna namen de bezoekers het heft verder in handen en Kloetinge kwam dan ook nog voor rust op 2-0 door Thijs van den Dries.



Na rust ging Nieuwenhoorn vol op de aanval spelen, waardoor Kloetinge naar de 3-0 kon counteren. Door een handsbal in de Kloetinge-defensie zorgde ervoor dat Tuitel de kans kreeg om vanaf de stip de eer te redden, maar de overwinning kwam voor Kloetinge niet meer in gevaar.



Door deze overwinning houdt Kloetinge zicht op een plek bij de top-drie in de 1e Klasse B.

Scoreverloop

0-1 Wuyts (11)

0-2 Van den Dries (42)

0-3 Daan Esser (60)

1-3 Tuitel (75/pen)



Opstelling Kloetinge:

Lentink, Jansen, Jaap Esser, De Jonge, Quinten, Van Tiggele, Van Keulen, Mulder, Jaap Esser, Wuyts, Van den Dries