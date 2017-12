Deel dit artikel:











Kampioenspoule in zicht voor Oemoemenoe

Oemoemenoe doet goede zaken in de strijd om het halen van de kampioenspoule in de Ereklasse. Thuis tegen 't Gooi werd een nipte zege behaald, de Middelburgers waren met 30-28 te sterk voor de ploeg uit Naarden. Door deze overwinning heeft Oemoemenoe plaatsing in eigen hand.

(foto: Mirjam Wasterval) In Middelburg ging het gelijk op tussen Oemoemenoe en 't Gooi. De thuisploeg nam snel de leiding, maar 't Gooi sloeg terug en kwam op 7-14. Vlak voor het rustsignaal lukte het Oemoemenoe toch om een 15-14 voorsprong te pakken, waarna ze in de tweede helft op dezelfde voet verder gingen. Elke try van Oemoemenoe werd opgevolgd door een Gooise, waardoor het met 30-28 een zeer nipte overwinning werd voor de Middelburgers. De beste zes ploegen van de Ereklasse kwalificeren zich voor de Kampioenspoule, waar elk team nog een keer tegen elkaar speelt om een kampioen te kronen. Voor Oemoemenoe zou het na vorig jaar de tweede keer zijn dat de ploeg zich kwalificeert. Met een wedstrijd minder gespeeld dan de concurrentie en nog twee wedstrijden te gaan heeft Oemoemenoe één overwinning nodig om plaatsing zeker te stellen.