Forse nederlaag voor korfballers TOP Arnemuiden

(foto: Omroep Zeeland)

TOP begon de zaalcompetitie in de Hoofdklasse B uitstekend met vier overwinningen in de eerste vier wedstrijden. TOP was de enige ploeg met de maximale score, maar vanavond liep TOP tegen de eerste nederlaag aan.

De ploeg begon niet goed aan de wedstrijd tegen Tempo en kwam op een 2-0 achterstand te staan. Daarna ging het tot 8-8 gelijk op. Tempo, dat vorige week tegen de eerste nederlaag aanliep, nam daarna het initiatief en liep uit naar een voorsprong van 12-8. Bij rust was de marge nog steeds vier goals: 16-12.

In het tweede bedrijf probeerde TOP weer aansluiting te krijgen bij Tempo, maar verder dan 19-17 kwam de ploeg uit Arnemuiden niet. Uiteindelijk liep Tempo uit naar een grote voorsprong. De eindstand was 34-23. Het was voor het eerst dat TOP in deze competitie meer dan dertig tegengoals om de oren kreeg.

Volgende week speelt TOP in eigen zaal tegen Dalto.

