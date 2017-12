Twee ongelukken door sneeuw en gladheid

Sneeuwschuiver op A58 (foto: Omroep Zeeland)

Wit tolplein (foto: Omroep Zeeland)

Toch is de ANWB tevreden over de manier waarop het verkeer in Zeeland rekening houdt met de sneeuw. Op de A58 van Vlissingen naar Bergen op Zoom zag de ANWB dat automobilisten gas terugnamen en ongeveer 50 kilometer per uur gingen rijden. Voor de komende uren wordt in Zeeland lichte dooi verwacht.

De eerste sneeuwschuivers gingen in Zeeland rond 10.30 uur de weg op. Alle wegbeheerders hebben vanmorgen preventief gestrooid. Rijkswaterstaat heeft extra weginspecteurs op pad gestuurd en roept automobilisten op hun rijstijl aan te passen.

Vriespunt

De regen die een groot deel van de nacht is gevallen, maakte halverwege de ochtend plaats voor natte sneeuw. Die werd droger en bleef op steeds meer plaatsen liggen. In delen van Zeeuws-Vlaanderen daalde de temperatuur als eerste tot onder het vriespunt. Daar viel meer sneeuw dan in midden- en noord-Zeeland.

Het KNMI had voor Zeeland code geel afgegeven. Dat betekent dat weggebruikers wordt aangeraden extra voorzichtig te zijn.

In de rest van het land, behalve op de Wadden, geldt code oranje. Daar kan een pak sneeuw tot vijftien centimeter vallen. De wind gaat vanmiddag overal sterk aanwakkeren.