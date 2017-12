Deel dit artikel:











Overlastgever valt aan met hamer

Een man van 39 is in de nacht naar zondag aangehouden omdat hij zijn buurman aanviel met een hamer. Dat gebeurde iets na middernacht in een woning aan de Van Dishoeckstraat in Vlissingen.

Politieauto (foto: oz) Herrieschopper De verdachte staat bekend als een verwarde herrieschopper. waar vooral zijn buren veel overlast van ondervinden. Toen de onderbuurman vroeg of de man wilde inbinden, werd hij boos en probeerde hij de buurman tegen zijn hoofd te slaan. De buurman kon de aanval ontwijken en belde de politie. Die hield de man aan en heeft hem verhoord in een politiecel van Torentijd Zaterdag was dezelfde verdachte ook al door het lint gegaan. Toen had hij fietsen van enkele buren vernield.