Johnny Hoogerland achtste op EK Strandrace

Johnny Hoogerland (foto: Omroep Zeeland)

Na één van de twee grote rondes reed Hoogerland kort achter de kopgroep, maar de verschillen werden in de tweede ronde steeds groter. Desondanks kon Hoogerland zich uiteindelijk wel nog in de top tien handhaven.

Onlangs maakte Hoogerland bekend dat hij binnenkort naar Oostenrijk emigreert. In Velden am Wörther See wordt hij de gastheer van een pension. Ook wil hij fietsarrangementen aanbieden. "We willen onze vleugels uitslaan", zei Hoogerland over zijn plannen.

Lees ook: