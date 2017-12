Vlaming wint halve marathon Terneuzen

Hardlopers (foto: Omroep Zeeland)

De lopers moesten koude temperaturen en harde windstoten trotseren. Samson kon dit het beste aan en kwam meer dan een minuut voor Sander Post over de finish. Erik Goossen volgde op drie minuten van de Belgische winnaar en maakte het podium compleet.

Top drie mannen

Naam Woonplaats Tijd Jente Samson Berlare (BEL) 1:18.07 Sander Post Terneuzen

1:19.50 Erik Goossen Terneuzen 1:21.03

Terneuzense winnares

Bij de vrouwen bleef de gouden medaille in Terneuzen. Cathy Poppe won met ongeveer vijf minuten verschil van de Belgische Joke de Vreeze uit Lembeke in een tijd van 1:36.35. Ilse de Causemaecker, landgenoot van De Vreeze, liep naar de derde plek in de wedstrijd.

Top drie vrouwen