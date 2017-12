Edwin de la Ruelle wint in extreme weersomstandigheden Jules Unlimitedloop

Edwin de la Ruelle lopend in betere weersomstandigheden (foto: Facebook Edwin de la Ruelle)

Winnaar De La Ruelle heeft in zijn carrière al talloze wedstrijden gelopen, maar deze omstandigheden waren ook voor hem nieuw. "Ik heb dit nog nooit meegemaakt", liet hij na afloop weten. Er kleefde steeds meer sneeuw aan me naarmate de wedstrijd vorderde. Ik transformeerde zowat in een sneeuwpop."

Ondanks dat, vermaakte De La Ruelle zich prima in de sneeuw. "Het was zowel heen als terug lekker afzien. Ik had het niet willen missen. Het decor was namelijk adembenemend mooi. Hoewel het zwaar was, heb ik onderweg toch nog wel kunnen genieten. Het was een leuke ervaring en ik ben blij dat ik weer op de goede weg ben."

De La Ruelle won voor Jan Riemens en Erik Cappon. Bij de vrouwen ging de overwinning naar thuisloopster Frédérique Versluijs. Zij bleef Jacqueline Maas en Jorien Boidin voor.