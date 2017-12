Deel dit artikel:











Delta Sport/EMM klopt Orion/GSC in Zeeuwse handbalderby

Delta Sport/EMM heeft de derby tegen Orion/GSC met 24-29 gewonnen. De vereniging uit Zierikzee kwam vroeg in de eerste helft al op voorsprong, maar ging met een gelijke stand de rust in. In de tweede helft stelde de ploeg van trainer Leon Luijsterburg alsnog orde op zaken.

Handbalderby tussen Orion/GSC en Delta Sport/EMM (foto: Omroep Zeeland) In de openingsfase van de wedstrijd nam uitploeg Delta Sport/EMM al de overhand. Na zo'n tien minuten verdedigde de ploeg uit Zierikzee een voorsprong van 4-5, maar kort daarna keerden de kansen. Orion/GSC maakte de gelijkmaker en kwam daarna in korte tijd op een 8-5 voorsprong. Aan het einde van de eerste helft deed echter Delta Sport/EMM wat terug, waardoor beide ploegen met een stand van 15-15 de kleedkamer in gingen. In de tweede helft liep Delta Sport/EMM in eerste instantie uit tot een voorsprong van 16-20. Orion/GSC leek daarna terug te komen, maar uiteindelijk pakte Orion-GSC alsnog de overwinning met een verschil van 24-29.