Thaise Zeeuw door het dolle na eerste kennismaking met sneeuw

Slapeloze nacht vanwege sneeuw

Haar man vertelt dat ze sinds een jaar bij hem in Nederland woont en nooit eerder sneeuw heeft gezien. "Ze kon er zelfs niet van slapen", zegt hij. De vrouw is zo enthousiast dat ze niets anders doet dan springen en sneeuwballen gooien.

Ook maakt ze via Skype even verbinding met haar familie in Thailand om de witte pracht met hun te delen. Op de vraag wat ze er van vindt zegt ze: "Heel heel mooi."

Niet alleen in Axel, maar in heel Zeeland werd met volle teugen genoten van de sneeuw. Via onze facebookpagina reageerden honderden mensen met foto's van hun sneeuwmoment.

Sneeuwverslag

Hier kunt u de complete sneeuwreportage bekijken die Omroep Zeeland vandaag maakte: