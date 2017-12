Deel dit artikel:











Danny Vera ontroert in Oostkerk

Het was bijna een huiskamerconcert, het 'intieme' optreden dat Danny Vera zondag in de Oostkerk in Middelburg gaf. Ruim 200 mensen genoten van bijzondere uitvoeringen van nummers als Distant Rumble, One More Try, Snow In April en Expandable Time.

Het akoestische geluid van het strijkkwartet, Danny Vera op gitaar en de vleugel kwam goed tot zijn recht in de Oostkerk. (foto: Escha Tanihatu) Danny Vera gaf het bijzondere concert voor kijkers en luisteraars van Omroep Zeeland. Het publiek bestond uit mensen die het - volgens degenen die hen opgegeven hadden - verdienden om in het zonnetje gezet te worden. Bijvoorbeeld omdat ze, in de woorden van Danny Vera, een 'klotejaar' hebben gehad of zichzelf altijd wegcijferen voor anderen. "Ik heb zelf ook een wat minder leuk jaar achter de rug", zei de zanger, doelend op het overlijden van zijn vader, "en ik hoop dat jullie 2018 een stuk mooier wordt dan het afgelopen jaar." Danny Vera (foto: Escha Tanihatu) Het akoestische geluid - voortgebracht door Vera op gitaar, een strijkkwartet, een contrabas en een vleugel - kwam goed tot zijn recht in de knusse kerk. Een concert in de Oostkerk stond al langer op het lijstje van Vera: "Niet alleen omdat ik in Middelburg woon, voor mij is de Oostkerk het mooiste gebouw van Zeeland, misschien wel van Nederland." Concert op televisie Had je er zelf ook wel bij willen zijn? Niet getreurd: op tweede kerstdag én nieuwjaarsdag zendt Omroep Zeeland vanaf 18.10 uur een registratie van het concert op televisie uit.