Zeeland wordt wakker: geen spitstrein, ontroering en roversdochter

De trein staat stil in de buurt van Kloetinge (foto: HV Zeeland)

Eerste spitstrein rijdt niet

De eerste spitstreinen die tussen Vlissingen en Roosendaal zouden gaan rijden, zijn geschrapt. De NS heeft vanwege de verwachte sneeuw de dienstregeling aangepast.

Danny Vera gaf zondag een concert in de Oostkerk in Middelburg (foto: Escha Tanihatu)

Ontroerd

Het was bijna een huiskamerconcert, het 'intieme' optreden dat Danny Vera gisteravond in de Oostkerk in Middelburg gaf. Ruim 200 mensen genoten van bijzondere uitvoeringen van nummers als Distant Rumble, One More Try, Snow In April en Expandable Time.

Stapels boeken (foto: Omroep Zeeland)

Ronja de roversdochter

Twee boekenwinkels in Goes zijn een sponsoractie begonnen om alle schoolkinderen uit de groepen zeven en acht op de Bevelanden een boek te kunnen geven. Ze sluiten daarmee aan bij de landelijke actie in februari om kinderen meer te laten lezen. D'r verschijnt dan een speciale versie van Ronja de roversdochter van Astrid Lindgren.

Schapen in de sneeuw in de Zak van Zuid-Beveland (foto: Annemarie de Hond | Verzeeuwigd)

Het weer

Vanochtend begint droog maar het is bewolkt en in de loop van de ochtend volgt neerslag. Die begint wellicht als regen maar vooral vanmiddag kan het ook enige tijd sneeuwen. Bij een matige tot vrij krachtige noordoostenwind wordt het 1 tot 4 graden.

Vanavond trekt de neerslag geleidelijk weg en in de nacht valt er alleen nog plaatselijk een buitje. De temperatuur daalt daarbij tot net boven nul. Ook morgen nog een paar buien bij maxima van 4 tot lokaal 6 graden.