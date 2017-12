'Blijf thuis als dat kan', vanaf 12.00 uur code rood

In Westdorpe wordt de eerste grote sneeuwbal gerold (foto: Omroep Zeeland)

"De snelwegen lijken nu schoon maar in grote delen van het land is het onder nul en daarom kunnen de op- en afritten en bochten glad zijn. Als je toch de weg op moet, houdt rekening met de onzichtbare gladheid. Pas je snelheid aan", zegt Rijkswaterstaat. Op Rijkswaterstaatstrooit.nl is te zien waar op dit moment strooiwagens rijden.

Zo'n vijf centimeter

Volgens Britta van Gendt van MeteoGroup trekt deze ochtend een volgende storing vanuit het zuiden over het land. "Er kan vandaag zomaar weer een centimeter of vijf vallen op sommige plekken", zegt Van Gendt in Zeeland wordt wakker op de radio.

Bij onze zuiderburen heeft het weerinstituut KMI waarschuwingen uitgedaan. KMI verwacht in de provincies Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant en in Brussel tot tien centimeter sneeuw. In Vlaanderen geldt daarom sinds 08.00 uur code oranje.

Spitstrein geschrapt

Om 06.41 uur zou vanochtend vanuit Vlissingen de eerste spitstrein in de nieuwe dienstregeling van de NS gaan rijden, maar die is geschrapt. Vanwege de sneeuw is een aangepaste dienstregeling van kracht, waarbij een deel van de treinen niet meer rijdt.

