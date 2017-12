Boekhandels willen 'Ronja de roversdochter' gratis weggeven

Het is de bedoeling dat de kinderen het boek Ronja de roversdochter gratis krijgen (foto: CC0)

Vanwege de actie verschijnt een speciale versie van Ronja de roversdochter van Astrid Lindgren. Boekhandels De Koperen Tuin en Het Paard van Troje schatten dat ze duizend exemplaren nodig hebben, en zoekt een sponsor die dat wil betalen.

2 euro per boek

Het is de bedoeling dat alle leerlingen uit de groepen zeven en acht een boek krijgen", zegt Anthoni Fierloos van het Paard van Troje. De speciale editie van Ronja de roversdochter gaat 2 euro kosten in de boekhandels. Alles gaat tegen kostprijs, en de winkels verdienen er niets aan, zeggen de deelnemende boekhandels.



"We zijn vrijdag met de actie gestart en we hebben al één grote sponsor gevonden", zegt Fierloos. "De stichting Boone uit Goes heeft een nog onbekend bedrag beschikbaar gesteld om de kinderen in Goes een boek te kunnen geven. Dus we zijn best al een beetje op gang." Voor de rest van de Bevelanden worden nog sponsoren gezocht.