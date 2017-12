Zeeuwse raadsleden willen meer geld

De gemeenteraad van Terneuzen, één van de dertien (foto: Omroep Zeeland)

In Noord-Beveland krijgen raadsleden 251 euro bruto per maand voor hun werk, maar dat is gemiddeld dertien uur per week vergaderen, overleggen, contact met de burgers en stukken lezen, dus Noord-Beveland is de kleinste gemeente van Zeeland. Dat is afgerond 4,50 euro bruto per uur.

Naast gewone baan

In de drie grootste gemeenten, Terneuzen, Middelburg en Vlissingen, ontvangen raadsleden 1.248 euro bruto per maand. Maar uit de enquête blijkt dat ze in deze gemeenten ook meer werk hebben: gemiddeld negentien uur per week. Dat is dan 15,30 euro bruto per uur. De meeste raadsleden trouwens doen dit werk naast hun gewone baan.

Tholen en Hulst zijn in Zeeland een gemiddelde gemeente qua grootte. Raadsleden in een gemeente van die omvang zeggen gemiddeld 13,4 uur per week bezig te zijn met het besturen van alles. Hun maandelijkse bruto-vergoeding daarvoor is 959 euro.

Te laag niveau

Veel Zeeuwse raadsleden vinden het niveau van hun gemeenteraad te laag, blijkt uit de respondenten invulden. Die klacht wordt weliswaar door een minderheid van de geënquêteerden geuit, maar komt wel op de tweede plaats, direct achter die over de hoge werkdruk.

Op de derde plaats qua negatieve ervaringen staat de slechte sfeer in de gemeenteraad. In de rest van Nederland wordt het lage niveau en de slechte sfeer nog sterker dan in Zeeland gesignaleerd. Dat blijkt ook uit de aanbevelingen die raadsleden doen: er is voor ons meer scholing nodig.