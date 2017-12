Valse start voor Zeeuwse spitstrein

'Dit is een grapje toch?!'

Voor veel reizigers die in alle vroegte naar het NS-station in Vlissingen waren gekomen was het een teleurstelling. Ze hadden gehoopt deze morgen een stuk sneller in de Randstad te zijn. Twee studenten die op tijd moesten zijn voor hun tentamen in Rotterdam geloven het niet als ze horen dat de trein niet rijdt: "Dit is een grapje toch?!"

Als het tot ze doordringt dat de snelle trein vanmorgen echt niet rijdt, balen ze stevig. Het is nog maar de vraag of ze op tijd zullen zijn hun tentamen. Maar wat ze vooral dwars zit, is dat de reisplanner niet up to date was. Daarop stond namelijk dat de spitstrein wel zou vertrekken om 06.41 uur.

Het was een valse start voor de snelle trein vanuit Zeeland naar de Randstad. Juist de eerste rit had een feestje moeten worden. Reizigers zouden met muziek op de stations van Vlissingen, Middelburg en Goes worden ontvangen. Gedeputeerde Harry van der Maas, de regio-directeur van de NS en drie wethouders zouden meereizen en de reizigers trakteren.

IJs en weder dienende...

Dat ging allemaal niet door, omdat de NS voorzorgsmaatregelen heeft genomen voor de zware sneeuwval die vandaag wordt verwacht. Het feestje is niet helemaal van de baan. Het is nu de bedoeling dat de festiviteiten plaatsvinden morgenochtend plaatsvinden in de trein die om 06.41 uur vertrekt. IJs en weder dienende...

