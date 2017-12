PZC en BN/De Stem mogen intensiever samenwerken

(foto: Omroep Zeeland)

De regionale kranten kwamen na de fusie van de moederbedrijven Wegener en VNU Dagbladen in 2000 onder één dak. De NMa, de voorganger van de ACM, stelde als voorwaarde van de fusie dat de beide kranten zelfstandig zouden blijven.

Geen machtspositie

De NMa wilde met die voorwaarde de onderlinge concurrentie in stand houden en de redactionele onafhankelijkheid waarborgen. Op die manier zou één van de kranten geen machtspositie kunnen krijgen om vervolgens de prijzen te verhogen en de kwaliteit te verlagen.

De ACM oordeelt nu dat het medialandschap door online media sterk is veranderd. "Door de opkomst van regionale nieuwswebsites is er nu voldoende concurrentiedruk op de regionale dagbladen in Zeeuws Vlaanderen. Bovendien hebben de twee regionale dagbladen te kampen met dalende oplages", meldt de ACM.