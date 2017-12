Pakt Zeeland meer Michelinsterren?

Veel gespannen blikken in het DeLaMar Theater in Amsterdam. Daar presenteert Michelin vanmorgen haar gids voor 2018, met de fameuze Michelinsterren. Zeeland heeft er momenteel negen, maar dat zouden er meer kunnen worden, als je de kenners mag geloven.

Verslaggever Anke Tanihatu is in Amsterdam en doet live verslag op Twitter.

Restaurant Inter Scaldes in Kruiningen heeft momenteel twee Michelinsterren. Eigenaren Jannis en Claudia Brevet worden al jaren genoemd als kandidaten voor een derde Michelinster. In Nederland zijn twee restaurants met drie Michelinsterren, De Librije in Zwolle en De Leest in Vaassen.

Claudia Brevet zei afgelopen weekend tegen Misset Horeca dat ze goede hoop heeft op een derde Michelinster. "We hebben een ontzettend mooi en goed jaar gehad. Echter super, met alle puntjes op de i. Dus qua prestatie zou ik zeggen dat het zou moeten kunnen. Maar dat zeg ik ieder jaar."

Overzicht Michelinsterren in Zeeland

Restaurant

Aantal sterren 2016 Inter Scaldes 2 De Kromme Watergang 2 Pure C 1 Katseveer 1 't Vlasbloemeken 1 La Trinité 1 Spetters 1

Nederland had drie restaurants met het maximum aantal van drie Michelinsterren. Oud Sluis in Sluis van Sergio Herman sloot echter in 2013 de deuren. Sergio Herman wordt ook nu genoemd voor een Michelinster, met zijn nieuwe Air Republic in Cadzand.

Ook restaurant Meliefste in Wolphaartsdijk is één van de kandidaten voor een Michelinster. De presentatie begint om 11.00 uur, rond 12.15 uur moet bekend zijn of en wie er sterren krijgen of verliezen.